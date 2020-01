Thales lance son système de détection des cyberattaques

(Boursier.com) — A l'occasion de l'édition 2020 du Forum International de la Cybersécurité, Thales lance Cybels Analytics, une plateforme innovante reposant sur des technologies avancées d'Intelligence Artificielle et de Big Analytics. Cette plateforme permet une détection plus fine, plus exhaustive et plus rapide des attaques les plus complexes, en temps réel et "à froid". Elle s'adapte aux besoins des clients les plus exigeants. Cet outil permet, en particulier, à chaque utilisateur d'adapter les algorithmes d'IA en fonction de son contexte métier.

Cybels Analytics est une solution complète de détection avancée. Cette plateforme innovante combine, en un outil unique, détection en temps réel à partir de l'analyse des menaces existantes (Cyber Threat Intelligence), et recherche proactive de cyberattaques avancées et inédites (investigation " à froid " ou Hunting), en particulier grâce à l'intelligence artificielle et à des outils de visualisation graphique. Ces capacités permettent de réduire le temps de détection des attaques les plus complexes de manière très significative : généralement de plus de trois mois voire bien davantage, il passe à en moyenne quelques jours selon les tests effectués.

Cybels Analytics est une plateforme "apprenante", qui s'appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle développés par Thales. Elle est ainsi capable d'identifier des situations anormales à partir d'un grand nombre de données d'origine et de nature hétérogènes (données réseaux, end point, logs OT, etc.) afin de mieux identifier les attaques, en particulier les menaces jusqu'alors inconnues. Ces algorithmes d'IA, basés sur l'approche TrUE AI de Thales, peuvent être enrichis par le client lui-même au plus près de ses besoins métier, au travers d'une interface graphique facile d'utilisation. Intégrable dans un centre opérationnel de cybersécurité (SOC) 'on premise' ou dans le cloud sur un modèle 'as-a-service', Cybels Analytics est capable de fédérer et de créer des synergies entre l'ensemble des outils de détection de l'utilisateur (SIEM, EDR, sonde, etc.)

La plateforme vient enrichir le portefeuille de Thales en matière de cybersécurité et en particulier son offre de services opérés de cybersécurité via son réseau de SOC, et sa sonde de confiance Cybels Sensor qualifiée par l'ANSSI. Cybels Analytics est aussi directement couplée à la base de connaissance des cybermenaces de Thales (Cyber Threat Intelligence). En croisant toutes les informations sur les cybermenaces existantes avec les données (logs) d'une organisation, Cybels Analytics permet une détection plus fine et plus exhaustive des attaques non-ciblées, avec trois fois plus de compromissions détectées par rapport à des outils classiques.