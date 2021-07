Thales lance son premier drone capable de voler plus de 100 km

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Thales a effectué avec succès le premier vol du prototype à échelle 1/2 de son drone de grande élongation, l'UAS100. Développé en coopération avec Issoire Aviation et Hionos, et avec le soutien du ministère des Armées via l'Agence de l'innovation de défense (AID), l'UAS100 a pour objectif de promouvoir des missions plus économiques et de moindre impact environnemental.

De l'inspection de grandes infrastructures à la sécurisation de zones côtières, frontalières ou de grands évènements, mais également la recherche de victimes ou encore les missions de défense, l'UAS100 pourra répondre aux besoins opérationnels en évoluant en cohérence avec la circulation aérienne générale.

L'avionique de l'UAS100 conjugue la sécurité des solutions aéronautiques certifiées développées par Thales à la légèreté et la compacité requises par un drone léger. Il disposera d'un rayon d'action de plus de 100km et de la capacité de voler dans des environnements perturbés grâce à un système de navigation robuste au brouillage. De plus, l'alliance de ses deux moteurs électriques couplés à un moteur thermique garantira la discrétion nécessaire à ses missions et au survol de zones habitées, tout en assurant autonomie et résilience aux défaillances.

Cette innovation a été réalisée en un temps record grâce à un partenariat étroit associant Thales à Issoire Aviation et Hionos. Issoire Aviation, pionnier de l'avion carbone, a apporté son savoir-faire unique de la conception et l'industrialisation d'aérostructures. Hionos a solidement contribué au projet grâce à ses solutions logicielles de pilote automatique pour les drones.