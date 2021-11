Thales lance son opération d'actionnariat salarié à 66,46 euros l'action

(Boursier.com) — Thales annonce le lancement de son opération d'actionnariat salarié 2021, à compter du 3 novembre. Cette offre est proposée aux collaborateurs du Groupe dans 36 pays et concernera les salariés et retraités du Groupe. Cette opération a pour objectif de renforcer le lien entre Thales et ses collaborateurs en leur permettant d'être associés aux objectifs, performances et succès futurs du Groupe.

L'offre d'actions Thales aux collaborateurs du Groupe sera réalisée par une cession d'actions existantes auto-détenues et rachetées préalablement par le groupe dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Le prix d'acquisition est égal à 80% du cours de référence de 83,07 euros. Le prix d'acquisition est en conséquence de 66,46 euros. Pour l'offre réalisée au Royaume-Uni, le prix d'acquisition sera déterminé conformément aux règles applicables dans le cadre d'un SIP.

Les actions acquises par les bénéficiaires de l'offre étant des actions ordinaires existantes, celles-ci sont entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes composant le capital de Thales.

La période de souscription est ouverte du 3 novembre au 24 novembre 2021 (inclus)

Le règlement-livraison de l'offre est prévu pour le 16 décembre.

Cette offre d'actions est proposée aux salariés du Groupe en France, Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Hong Kong, Inde, Italie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Singapour, Danemark, Finlande, Israël, Japon, Philippines, République Tchèque, Suède, Suisse et Turquie qui seront éligibles et adhérents au plan d'épargne du Groupe et dans le cadre d'un dispositif Share Incentive Plan (SIP) au Royaume-Uni.