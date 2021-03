Thales lance son nouveau radar dédié au trafic aérien

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Thales dévoile un nouveau radar secondaire numérique encore plus performant et plus fiable pour une gestion du trafic aérien plus sûre. Ce radar gère jusqu'à 2.000 trajectoires de vol et 64 flux de données simultanés vers les centres de contrôle aérien.

Le nouveau radar numérique RSM NG de Thales est un méta-senseur innovant pour un ciel plus sécurisé. Il s'appuie sur une architecture numérique pour offrir aux aéroports des performances remarquables, une meilleure cyber protection et une optimisation du coût sur toute la durée de vie du produit. Plus qu'un radar, ce méta-capteur 2 en 1 permet d'initialiser et de détecter plus rapidement les pistes. L'architecture numérique du radar RSM NG facilite les mises à jour et lui permet de s'adapter aux évolutions futures du marché. Son poids et son volume réduits de 30%, ainsi que ses capacités de maintenance prédictive, permettent d'optimiser le coût sur toute la durée de vie du radar.