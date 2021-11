Thales : la solution de télépéage PITZ retenue au Guatemala

(Boursier.com) — SiVA , entreprise du groupe Marhnos, a choisi Thales pour révolutionner le télépéage au Guatemala en installant sa solution de péage électronique PITZ (Peage Intelligent Transport Zero) sur le tronçon autoroutier Palin-Escuintla, vital pour le pays.

La solution PITZ permet de régler avec différents modes de paiement, notamment en espèces, par télépéage ou carte bancaire - sans contact ou non. Il est ainsi possible de traiter rapidement et en toute sécurité plus de 120 véhicules par minute, soit un gain de temps certain pour les plus de 22.000 véhicules circulant chaque jour entre Palin et Escuintla, au sud-ouest de la capitale guatémaltèque. Plus encore, PITZ assure une gestion et une supervision en temps réel de chaque voie de péage tout en étant reliée à des systèmes back-end qui garantissent le traitement précis de toutes les transactions.

Résultat de 20 ans d'une utilisation probante sur les routes mexicaines, la 6e génération du système PITZ de Thales associe des technologies de sécurité digitale et une solution de pointe, ultra-moderne, pour un télépéage intelligent.

De mai à octobre 2021, une équipe d'experts Thales répartie entre le Mexique et le Guatemala a géré la mise en oeuvre du projet, pour 12 voies et 2 gares de péage.