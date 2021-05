Thales : la Norvège et les Pays-Bas retiennent le radar multi-mission GM200 MM/C

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — L 'Agence norvégienne d'approvisionnement des matériels militaires (NDMA) a signé un accord avec la DMO (Defence Materiel Organisation), son homologue néerlandais, pour l'acquisition de 5 radars Ground Master 200 Multi Mission Compacts de Thales. Le contrat inclut une option pour 3 systèmes supplémentaires.

Pour protéger les troupes et les infrastructures critiques, Thales offre grâce à sa gamme Ground Master 200 Multi Mission des solutions adaptées permettant un temps sur cible (TOT) plus important avec cette famille de radars capables de détecter à plus longue portée des objectifs plus petits, plus rapides et plus agiles, tout en conservant un très haut niveau de mobilité et un temps de déploiement très court sur théâtre.

Ce premier contrat de gouvernement à gouvernement (G2G) permettra aux forces armées norvégiennes et néerlandaises de disposer d'une plateforme radar commune pour poursuivre leur collaboration en matière d'évaluation des menaces. Le GM200 MM/C est adapté au champ de bataille moderne, en gardant à l'esprit l'excellence opérationnelle requise et l'évolution de la doctrine militaire. Les deux parties bénéficieront de la technologie radar logicielle la plus récente, permettant une extension simple des capacités et l'intégration rapide des futures mises à jour. Des atouts majeurs pour gérer au mieux un spectre de menaces constamment réinventé.

C'est un moment doublement historique. Cet accord permet d'une part de renforcer la coopération bilatérale dans la défense stratégique entre la Norvège et les Pays-Bas, mais il représente aussi la première initiative de gouvernement à gouvernement pour l'industrie de défense néerlandaise, et en particulier pour Thales. Nous espérons que ce modèle inédit servira de tremplin à de nouveaux projets G2G dans l'avenir , s'est félicité Gerben Edelijn, PDG de Thales aux Pays-Bas.

Rappelons que le GM200 MM/C est l'un des radars les plus polyvalents disponibles sur le marché. Il offre aux opérateurs un temps plus long sur cible afin de collecter autant d'informations que possible sur les menaces entrantes. Doté d'une technologie 4D AESA de nouvelle génération, avec une conception multifaisceaux sur deux axes qui lui confère une flexibilité sans limite en termes d'orientation, tant en azimut qu'en élévation, il assure une excellente protection sur les théâtres d'opération. Ce système permet de détecter, de poursuivre et de classifier automatiquement de multiples types de menaces - drones, RAM (tirs de roquettes, d'artillerie et de mortiers), missiles, aéronefs, et est parfaitement adapté à la localisation des systèmes d'armes, à la surveillance et à la défense aériennes. Sa compacité permet un très haut niveau de mobilité, avec des temps de déploiement réduits et une grande facilité de transport sur tout type de plateforme.