Thales : la eSIM embarque sur le nouveau smartphone Motorola

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Thales est le fournisseur de la carte SIM embarquée (eSIM) du tout nouveau razr de Motorola, premier smartphone pliable au monde à s'appuyer exclusivement sur cette solution compacte pour garantir une connectivité mobile sécurisée. Permettant un précieux gain de place, l'eSIM ouvre la voie à une nouvelle génération d'objets connectés grand public tels que smartphones, appareils portés (notamment les montres connectées) ou PC.

Intégrée et soudée à l'intérieur de l'appareil lors de sa fabrication, l'eSIM libére de l'espace et permet le développement de produits plus séduisants par leur design ultra plat. Cette carte embarquée offre aux utilisateurs la possibilité d'activer et de mettre à jour à distance leurs abonnements mobiles stockés de manière sécurisée sur l'eSIM.