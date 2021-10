Thales : la DGA qualifie le radar numérique Sea Fire

(Boursier.com) — Le radar numérique Sea Fire de Thales a été qualifié par la DGA au terme d'un programme d'essais intensif mené à Saint-Mandrier, centre d'essais de référence des forces navales françaises. Ce radar est désormais prêt à être intégré au système de combat dont seront dotées les nouvelles frégates de défense et d'intervention (FDI) construites par Naval Group.

Respectant le calendrier initial défini par la DGA, ce jalon majeur a été franchi après 18t mois d'essais intensifs réalisés dans le cadre de la plateforme d'intégration SIF (Shore Integration Facility) du site d'expérimentation des systèmes de défense aérienne (SESDA) du centre d'expertise et d'essais DGA Techniques navales basé à Saint-Mandrier, dans le Var.

Le Sea Fire est la dernière génération de radars multifonction entièrement numériques à 4 panneaux fixes et à antenne active AESA (Active Electronically Scanned Array), qui permettent d'assurer simultanément la surveillance aérienne de longue distance et de surface, ainsi que la conduite de tir des missiles antiaériens, pour protéger les frégates contre des menaces de tous types dans des environnements complexes.

En l'espace de 18 mois, le radar Sea Fire a fait l'objet d'un nombre considérable d'essais à terre qui ont mobilisé les ressources et les équipes combinées de la DGA, de Thales et de Naval Group. Evalué et testé dans un large éventail de scénarios et d'environnements, y compris face à des objectifs tels que les embarcations légères et les navires de surface, mais aussi les objectifs aériens comme les hélicoptères, les jets, les missiles et les drones, le Sea Fire a démontré sa capacité sans précédent à détecter simultanément les menaces aériennes et de surface dans un environnement difficile, en balayant une zone aérienne de plusieurs centaines de kilomètres avec une élévation de 90o et un taux de rafraîchissement inégalé. Grâce à sa technologie entièrement numérique, le Sea Fire offre des performances améliorées pour toutes les missions, avec une gestion dynamique des ressources et un temps de réponse très réduit. Ce radar se situe aujourd'hui aux avant-postes de l'innovation technologique et bénéficie de l'expertise de Thales en matière de Big Data et de cybersécurité.

Assemblé à Limours, au sud de Paris, avec la contribution d'un réseau de français de PME, la production effective du radar a débuté en mai 2018 et le premier système destiné à équiper une frégate FDI a été livré en mai 2021 (4 panneaux fixes). Il est maintenant dans les mains de Naval Group afin d'être intégré au système de combat des frégates FDI.