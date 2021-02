Thales : la DGA commande 3 000 jumelles O-NYX

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — L 'Armée française a renouvelé sa confiance à Thales en élargissant son partenariat au domaine des solutions de vision nocturne, avec une nouvelle commande de 3.000 jumelles O-NYX.

Avec plus de 80 ans d'expérience dans l'optique haut de gamme et plus de 110.000 jumelles de vision nocturne en service dans le monde, Thales a capitalisé sur les retours d'expérience des générations successives d'utilisateurs pour améliorer la perception des soldats lors des missions de nuit.

Les jumelles O-NYX sont extrêmement performantes, légères et plus confortables que les autres équipements de vision de nuit. Pesant moins de 350 g, les jumelles O-NYX offrent un design compact breveté qui réduit la distance entre les yeux et le centre de gravité de l'équipement, afin de minimiser la contrainte sur les cervicales et d'améliorer le confort de l'utilisateur en cas d'utilisation prolongée. Confortables et simples à utiliser, elles apportent des améliorations significatives en termes de performances optiques.

Ces jumelles sont fabriquées sur le site Thales de Saint-Héand. Elles seront livrées à la Direction Générale de l'Armement (DGA) en 2021, pour être déployées au sein des unités de l'Armée française. Elles viendront s'ajouter aux 3.500 déjà livrées dans le cadre du programme O-NYX.