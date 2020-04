Thales : la crise aura un 'impact très significatif' sur les résultats semestriels

Thales : la crise aura un 'impact très significatif' sur les résultats semestriels









Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Thales, qui a renoncé en début de mois à ses objectifs 2020, fait état d'un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 16% en données publiées mais en baisse de 4,7% en organique. Corrigé de l'impact estimé des perturbations induites par la crise du Covid-19, le chiffre d'affaires enregistre une légère croissance, en ligne avec les attentes. L'impact de la crise du Covid-19 sur le chiffre d'affaires du premier trimestre est estimé à environ à 200 ME, dont 60 ME liés aux activités d'aéronautique civil et 140 ME liés aux autres activités, principalement dus à des pertes d'efficacité dans la production.

Sur les trois premiers mois de l'année, les prises de commandes s'élèvent à 2 663 MdsE, en hausse de 17% à la suite de l'intégration des activités de Gemalto (consolidées à partir du 1er avril 2019). Elles sont en baisse de 15% à périmètre et taux de change constants.

"Le chiffre d'affaires et les prises de commandes du premier trimestre 2020 sont marqués par les premiers impacts de la crise du Covid-19, qui masquent la bonne dynamique des secteurs opérationnels Défense & Sécurité ainsi que Identité et Sécurité Numériques", affirme Patrice Caine, PDG de Thalès.

"A ce stade, il est impossible de quantifier quels seront les impacts financiers de cette crise sur les comptes du Groupe. Ces impacts dépendront notamment de l'étendue et de la durée des mesures sanitaires prises par les différents pays où le Groupe opère", souligne Thalès. Considérant que des mesures de confinement partiel ou total ont été mises en place dans une grande partie du monde, le management anticipe que la crise aura un impact très significatif sur son activité du deuxième trimestre et sur ses comptes du premier semestre. Dès qu'il sera en mesure de le faire, Thales précisera les impacts financiers de cette crise sur ses comptes et ajustera ses objectifs financiers.