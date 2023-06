Thales : l'Estonie renforce ses capacités de souveraineté aérienne

(Boursier.com) — Lors du 54e Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, le Centre Estonien pour les Investissements dans la Défense (ECDI) a signé avec Thales la commande de deux radars Ground Master 400 Alpha destinés à renforcer la souveraineté de l'espace aérien du pays.

L'Estonie a été l'un des premiers pays à s'équiper de radars GM400, depuis son lancement en 2008.

Compte tenu de la multiplicité et de l'évolution constante des menaces et des conflits, disposer d'une situation aérienne globale, précise et actualisée devient désormais un enjeu critique. Pour assurer la souveraineté de l'espace aérien, les forces armées doivent pouvoir s'appuyer sur des radars leur permettant de bénéficier d'une situation aérienne de très haute qualité à tout moment.

Bénéficiant d'une architecture numérique GaN et éprouvé au combat, le nouveau radar GM400 Alpha offre une puissance de traitement 5 fois supérieure à celle des générations précédentes, une augmentation de 10% de la portée instrumentée (515 km), et est prêt à accueillir des capacités avancées en terme d'intelligence artificielle. La mobilité de ce radar constitue une caractéristique unique pour un radar de cette catégorie, parfaitement adaptée aux besoins de survivabilité opérationnelle.

Plus de 200 radars de la famille Ground Master ont été vendus à ce jour dans le monde, preuve que cette famille de radars est largement reconnue pour son haut niveau de fiabilité et ses performances uniques.