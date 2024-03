Thales : l'Ebit atteint un record de 2,132 Milliards d'euros

(Boursier.com) — Le groupe Thales a publié un résultat opérationnel en hausse de 10,9% et a fait part d'un chiffre d'affaires en progression de 7,9% en données organiques en 2023, à 18,4 Milliards d'euros, sous l'effet du rebond du marché de l'aéronautique civil. Pour la première fois depuis 2019, soit avant la crise sanitaire, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) du groupe équipementier a dépassé le seuil des 2 Milliards d'euros, atteignant 2,132 Milliards d'euros, établissant un record pour le groupe. Le consensus de place se situait à 2,100 Milliards d'euros, pour des ventres de 18,20 Milliards d'euros.

La marge opérationnelle grimpe de 0,6 point pour passer à 11,6%. Thales indique par ailleurs que ses prises de commandes ont été légèrement supérieures à 2022, à 23,132 Milliards d'euros.

Le Résultat net ajusté, part du Groupe s'établit à 1,768 MdE, en hausse de 14%. Le Résultat net consolidé part du groupe s'inscrit à 1,023 MdE, en retrait de 9% du fait d'une charge exceptionnelle liée au transfert à un tiers du risque relatif aux engagements de retraites au Royaume-Uni. Le Free cash-flow opérationnel est de 2,026 MdsE, soit 115% du résultat net ajusté, part du groupe. Le dividende proposé est de 3,40 euros, en hausse de 16%.

Prévisions affichées

Pour 2024, l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6% pour s'établir entre 19,7 milliards et 20,1 Milliards d'euros. Le groupe s'attend à un résultat opérationnel compris entre 11,7% et 12%, et à ce que les nouvelles commandes dépassent à nouveau son chiffre d'affaires.

Cotation...

Thales a annoncé en parallèle un "projet d'adaptation" de Thales Alenia Space, avec environ 1.300 postes concernés, dont 1.000 en France, qui seront redéployés à travers le groupe, citant une "demande structurellement plus faible" dans l'activité des télécommunications commerciales.

Le patron du groupe Thales, Patrice Caine, a déclaré qu'il n'y aurait aucun départ forcé. La décision a été prise alors que le marché pour les grands satellites en orbite géostationnaire représente désormais environ seulement 10 unités par an, contre une vingtaine par an jadis. "Il n'y a pas de mystère", a expliqué le dirigeant. "Le marché a été plus ou moins divisé par deux... Nous devons nous réadapter", précisant qu'environ un tiers de l'activité de Thales Alenia Space était affecté, l'équivalent de 700 millions d'euros en chiffre d'affaires, ou de 4% du total du groupe.

"Cette année encore, Thales a réalisé des performances remarquables. L'excellente dynamique commerciale se poursuit en 2023, avec un niveau de prises de commandes dépassant de nouveau les 23 Milliards d'euros et un carnet de commandes atteignant un plus haut historique. Le chiffre d'affaires affiche une croissance organique de 7,9%, supérieure aux attentes, tirée notamment par le dynamisme des activités d'aéronautique civile. Cette forte progression s'est traduite par une amélioration encore supérieure de l'EBIT qui a crû de près de 11%, reflétant la qualité du business model du Groupe et de son levier opérationnel.

Enfin, Thales a généré une fois encore une trésorerie de haut niveau, supérieure à 2 Milliards d'euros. Ces résultats sont le signe de la confiance que nous accordent nos clients, de l'engagement de nos collaborateurs et de l'excellence de nos technologies. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes pour leur contribution et implication. Fort de ces atouts, le Groupe s'est appliqué en 2023 à préparer l'avenir".