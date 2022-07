Thales : l'algorithme Falcon sera la nouvelle norme de cryptographie post-quantique

(Boursier.com) — Dans le cadre du concours international lancé en 2017 par le NIST en vue d'établir les futures normes de cryptographie post-quantique pour les signatures numériques et le chiffrement par clé publique, concours auquel ont participé 82 candidats de 25 pays, l'algorithme Falcon a été sélectionné pour son niveau de sécurité extrêmement élevé et sa très grande efficacité spectrale.

Falcon a été co-développé par Thales avec des partenaires du monde académique et du secteur industriel de France (Université Rennes 1, PQShield SAS), de Suisse (IBM), du Canada (NCC Group) et des Etats-Unis (Brown University, Qualcomm). Il a été sélectionné par le NIST avec deux autres algorithmes comme norme pour les signatures numériques, tandis qu'un quatrième algorithme a été retenu comme norme pour le chiffrement par clé publique. Thales est le seul groupe de haute technologie présent sur les marchés de la défense, de l'aéronautique et de l'identité numérique à avoir participé au concours.

Rappelons que la cryptographique post-quantique doit permettre aux ordinateurs classiques de résister aux attaques des ordinateurs quantiques extrêmement puissants qui devraient faire leur apparition d'ici quelques années.