Thales : Korea Aerospace Industries retient le viseur de casque Scorpion

(Boursier.com) — Thales a conclu un contrat avec Korea Aerospace Industries (KAI) pour équiper avec son viseur de casque Scorpion, les chasseurs multirôles légers FA-50 destinés aux forces aériennes polonaises.

Aux termes de ce contrat, Thales prendra en charge l'adaptation, l'intégration et la qualification du viseur de casque Scorpion à bord du FA-50 Fighting Eagle de KAI, ainsi que l'installation des systèmes de production, venant ainsi soutenir le contrat signé entre la Corée du Sud et la Pologne.

Le viseur de casque Scorpion s'inscrit parfaitement dans l'environnement à haute performance du FA-50, et offre aux pilotes des capacités nouvelles leur permettant de mieux comprendre et appréhender la situation tactique. Avec son très haut niveau de précision, le viseur de casque Scorpion bénéficie d'une symbologie couleur avec latence nulle, et d'un module d'affichage pour les opérations jour/nuit. Il offre de surcroît un cycle de vie à coût maîtrisé. La précision que permet la technologie de détection de posture hybride opto-inertielle HOBiT (Hybrid Optical-based Inertial Tracking) est très sensiblement supérieure à celle des systèmes concurrents.

Thales escompte que ce premier contrat soit suivi d'autres à mesure que les avions de combat FA-50 seront proposés aux clients dans le monde. Le groupe indique que le viseur de casque Scorpion est facilement adaptable aux besoins de l'avion d'entraînement avancé T-50 et au monoréacteur d'entraînement TA-50.