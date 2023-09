Thales intègre l'indice climatique à la Bourse de Paris

(Boursier.com) — Le 14 septembre, Thales a été sélectionné par Euronext Paris pour rejoindre l'indice CAC SBT 1,5, la version "climat" du SBF 120.

"Cette reconnaissance de la part de la sphère financière de nos efforts pour décarboner nos opérations, ainsi que celles de nos fournisseurs et de nos clients, témoigne du sérieux de notre stratégie pour un futur bas-carbone. De plus, en tant qu'acteur technologique mondial majeur, nous sommes persuadés que nous avons également un rôle à jouer pour résoudre les multiples défis que fait peser le changement climatique sur les individus, les Etats et les économies", commente Patrice Caine, PDG de Thales.

En mars 2023, les objectifs climatiques de Thales ont été validés par la Science Based Targets initiative (SBTi). Le Groupe s'est engagé à réduire à horizon 2030, de 50,4% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre opérationnelles (de scope 1 et 2) et de 15% ses émissions liées à sa chaîne d'approvisionnement et à l'utilisation des produits de Thales par ses clients (de scope 3).

Rappelons que le CAC SBT 1,5 a été lancé en janvier 2023 par Euronext avec le soutien d'Amundi, du Carbon Disclosure Project (CDP) et de la Science Based Targets initiative (SBTi). Il répond à la demande croissante d'instruments d'investissement durable de la part des investisseurs. Le CAC SBT 1,5 regroupe les sociétés du SBF 120 dont les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été reconnus conformes par l'initiative SBTi, à la trajectoire de 1,5 fixée par l'Accord de Paris. Il inclut uniquement des sociétés qui respectent les principes du Pacte mondial des Nations Unies.