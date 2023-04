Thales : intégration de CrewLounge à la gamme de produits AvioBook

(Boursier.com) — Leader sur le marché des sacoches de vol électroniques (EFB), AvioBook -une entreprise du groupe Thales- renforce son offre en intégrant la suite logicielle CrewLounge AERO destinée aux équipages. Ces deux plateformes complémentaires proposeront de nouvelles opportunités de connexion et une amélioration de l'expérience des équipages dans l'ensemble du spectre aéronautique. Outre l'expansion de cette communauté et de leur propre implantation à l'international, l'expertise et les capacités communes des deux équipes auront pour effet de faciliter le développement de nouveaux produits et fonctionnalités pour tous les utilisateurs - compagnies aériennes déjà présentes au sein de la communauté AvioBook, ou utilisateurs privés de la communauté CrewLounge.

AvioBook est à l'origine du développement d'une suite d'applications connectées et sécurisées destinées aussi bien au poste de pilotage qu'aux centres opérationnels des compagnies aériennes, avec une intégration totale à bord des aéronefs. AvioBook Flight se situe au coeur de cette suite d'applications déjà choisie par 66 clients, qui prend en charge quelque 50.000 vols par semaine et 3 600 appareils dans le monde.

Basé à Hasselt, en Belgique, AvioBook offre un service clients, avec des équipes présentes dans le monde entier. CrewLounge est un logiciel aéronautique complet destiné aux pilotes, aux personnels de cabine, aux compagnies aériennes, aux centres de formation aéronautique et aux aéroclubs. Cette plateforme a pour vocation de fournir aux utilisateurs individuels et aux petites entreprises aéronautiques la suite logicielle la plus complète, qu'il s'agisse de carnets de vol numériques permettant le partage des listes, ou de capacités d'échange avec famille et collègues.