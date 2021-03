Thales / Inetum : leur solution de contrôle aux frontières est installée à Valence et à Bilbao

Thales / Inetum : leur solution de contrôle aux frontières est installée à Valence et à Bilbao









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Thales et Inetum, leader européen des services et solutions numériques, unissent leurs compétences pour fournir aux aéroports de Valence et de Bilbao plus de 45 portes automatiques de contrôle frontalier (ABC Gates) en s'appuyant sur la reconnaissance faciale et la vérification automatique des documents.

Thales est responsable de la vérification d'identité et du contrôle d'accès intelligent, tandis qu'Inetum met en oeuvre les vérificateurs manuels et le système de surveillance en temps réel. Les deux sociétés ont collaboré à l'intégration et à l'installation dans les aéroports.

Ces nouveaux points de passage intelligents sont déjà opérationnels depuis juillet 2020 dans les aéroports de Valence et de Bilbao, où les passagers bénéficient déjà d'une expérience rapide et fiable. Le système est essentiel pour les agents de la police nationale car il simplifie leurs opérations.

L'aéroport de Fuerteventura est également en phase de déploiement et disposera bientôt de 36 portes ABC.