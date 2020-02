Thales : inauguration du tronçon II du métro d'Hyderabad

Thales : inauguration du tronçon II du métro d'Hyderabad









Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — La HMRL (Hyderabad Metro Rail Limited) honore sa promesse de faciliter les transports dans la ville en lançant le très attendu son tronçon II. Inauguré par le ministre en chef du Talangana, M.K. Chandrashekhar Rao, ce tronçon de 11 km est équipé de la technologie avancée de signalisation et de contrôle des trains Thales et des systèmes de supervision et communication conçus par le Groupe pour le métro d'Hyderabad.

Ce tronçon constituera une liaison importante entre les villes jumelles d'Hyderabad et Secunderabad. Il reliera également les lignes I et III existantes avec les deux gares routières Jubilee Bus Station et Mahatma Gandhi Bus Station, assurant une large connectivité aux voyageurs.

Avec au total 9 stations, cette ligne ramènera le temps de trajet des usagers à 16 minutes, contre 45 minutes actuellement par la route.

Thales Inde avait été chargé, en décembre 2012, par L&T Metro Rail Limited, une filiale de Larsen & Toubro Limited, de fournir le premier système de signalisation équipé de la technologie CBTC (Communications Based Train Control) et de dispositifs intégrés de communication et supervision pour le projet de métro d'Hyderabad. Outre la signalisation CBTC, Thales a fourni un ensemble complet pour les communications et la supervision.