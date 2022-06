Thales grimpe après les annonces australiennes

(Boursier.com) — Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé ce week-end que son gouvernement avait conclu un accord de 555 millions d'euros avec Naval Group, filiale de Thales, après la rupture unilatérale en septembre dernier par le gouvernement australien d'un contrat portant sur la livraison de 12 sous-marins français. "Il s'agit d'un règlement juste et équitable", a déclaré Anthony Albanese lors d'une conférence de presse. Le titre Thales grimpe ce lundi de 2,8% à 114,80 euros en bourse de Paris.

Dans un communiqué publié samedi, Naval Group a indiqué avoir signé "un accord équitable mettant un terme au programme de futur sous-marin australien" avec Canberra, sans donner plus de détails. Rappelons que Canberra avait annulé en septembre dernier un contrat de 40 milliards de dollars (38 milliards d'euros) passé avec Naval Group pour acquérir 12 sous-marins nucléaires français, au profit d'un partenariat avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne provoquant une crise diplomatique avec Paris.

La défaite au mois de mai du Premier ministre de l'époque, Scott Morrison, et l'élection d'un nouveau chef du gouvernement, Anthony Albanese, a toutefois permis depuis d'amorcer un réchauffement des relations entre la France et l'Australie... "Compte tenu de la gravité des défis auxquels nous sommes confrontés dans la région et dans le monde, il est essentiel que l'Australie et la France s'unissent à nouveau pour défendre nos principes et nos intérêts communs", a précisé le Premier ministre australien dans un communiqué distinct.

L'Australie, les Etats-Unis, la France et leurs partenaires ont exprimé leur inquiétude quant à l'influence croissante de la Chine dans le Pacifique, une région qui était traditionnellement sous leur contrôle. "Nous respectons profondément le rôle de la France et son engagement actif dans l'Indo-Pacifique", a déclaré Anthony Albanese, ajoutant qu'il était impatient de répondre à l'invitation du président français Emmanuel Macron à se rendre à Paris.

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a de son côté annoncé qu'il rencontrerait, à sa demande, le ministre australien de la Défense. "Nous devons regarder vers l'avenir et reconstruire la coopération sur de nouvelles bases", a écrit Sébastien Lecornu sur Twitter. Notons que parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs est à l'achat sur Thales avec un cours cible de 146 euros...