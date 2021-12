Thales /Gireve partenaires pour améliorer l'expérience de recharge des véhicules électriques

(Boursier.com) — Thales et Gireve s'associent pour améliorer l'expérience de recharge des véhicules électriques (VE), en proposant une solution sécurisée et interopérable qui crée une infrastructure fiable pour : les constructeurs automobiles, les opérateurs de points de recharge, les prestataires de services d'e-mobilité et les automobilistes.

Gireve et Thales sont partenaires pour créer une solution "Plug and Charge" harmonisée qui permettra de simplifier l'expérience de tous les acteurs du marché des VE et de leur garantir le plus haut niveau de sécurité. Il suffit aux conducteurs de brancher leur voiture électrique sur n'importe quelle borne de recharge compatible avec la norme ISO 15118, sans avoir recours à une carte physique, et la facturation est automatiquement associée à leur abonnement.

Les utilisateurs peuvent donc choisir librement un prestataire de services d'e-mobilité et accéder à un plus grand nombre de bornes de recharge, tout en bénéficiant d'une recharge automatisée et d'un paiement numérique, tout en sécurité. La plateforme reconnaît automatiquement le véhicule électrique, vérifie l'abonnement de l'automobiliste et commence à recharger le véhicule une fois celui-ci branché. Cette authentification mutuelle et cette gestion sécurisée des informations d'identification permettent également de poser les bases d'un environnement de confiance pour les déploiements de réseaux intelligents à venir.

La solution commune "Plug and Charge" offre la sécurité et la commodité nécessaires aux besoins de ce marché en pleine croissance : 84 millions de véhicules électriques (VE) sont attendus sur les routes européennes d'ici 2030.