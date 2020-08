Thales fournit les nouveaux passeports électroniques de Thaïlande

Thales fournit les nouveaux passeports électroniques de Thaïlande









Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Le consortium DGM, dont Thales est membre, fournit des passeports électroniques de nouvelle génération au ministère des Affaires étrangères du Royaume de Thaïlande. Lancé le 8 juillet et présenté le 5 août lors d'une cérémonie d'inauguration officielle, le tout nouveau passeport électronique intègre des éléments de sécurité comme des données biométriques embarquées et une signature en relief. Un total de 15 millions de passeports électroniques high tech et hautement sécurisés sera délivré aux citoyens thaïlandais au cours des 7 prochaines années.

Malgré les graves perturbations subies par le secteur international du voyage à cause de la crise sanitaire du COVID-19, le consortium DGM, n'a pas interrompu son étroite collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères thaïlandais au cours des derniers mois. Les équipes réparties à travers le monde ont travaillé à distance pour mener à bien le projet et soutenir ainsi l'initiative du gouvernement "Thaïlande 4.0", visant à transformer le pays en une économie innovante et numérique , commente Thalès.

Les premiers passeports électroniques thaïlandais ont été livrés au Ministère des Affaires étrangères le 8 juillet, puis présentés lors d'une cérémonie d'inauguration officielle le 5 août en présence du ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai.

Haute technologie

Le projet du passeport électronique thaïlandais est l'un des programmes les plus importants de Thales sur ce marché à l'échelle mondiale. L'objectif est de fournir aux citoyens thaïlandais un titre de voyage doté d'une technologie sophistiquée, avec le plus haut niveau de sécurité.

Les caractéristiques technologiques du passeport garantissent un passage sûr et rapide des frontières, tout en respectant l'ensemble des lois applicables en matière de protection des données en Thaïlande. De plus, cette technologie est conforme aux normes de sécurité les plus strictes recommandée par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). Conçu pour lutter contre de nouveaux types de falsification, Thales Secure Surface intègre des éléments optiques créant des effets réfléchissants et animés qui se révèlent lorsque le document est incliné à la lumière sous différents angles. Cet élément de sécurité visible permet aux autorités frontalières de vérifier rapidement et efficacement l'authenticité du document. La signature tactile du citoyen sur la page de données est un autre élément visible. Les données biométriques sont intégrées de manière sécurisée dans la puce du passeport à l'aide du logiciel embarqué et sécurisé de Thales. Ce logiciel offre une sécurité renforcée permettant d'identifier et de protéger la vie privée des citoyens.

Depuis le lancement du projet, Thales a formé 250 experts locaux à ses technologies d'émission de passeports. Au cours des sept prochaines années, Thales partagera son savoir-faire et améliorera les compétences de plus de 500 ressortissants thaïlandais dans l'utilisation de ses technologies, contribuant ainsi de manière considérable au développement de l'économie locale.