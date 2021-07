Thales fournit 5 systèmes d'entraînement tactique aux forces terrestres polonaises

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Thales a signé, le 11 juin, un contrat pour fournir aux forces terrestres polonaises 5 systèmes d'entraînement tactique, 'Combat Staff Trainer', répartis dans tout le pays.

Pour la première fois, les forces polonaises acquièrent une solution d'entraînement tactique digital. Ce système de simulation basé sur ordinateur permet la réalisation d'exercices d'entraînement collectif dans un environnement virtuel et totalement cybersécurisé, représentatif des théâtres d'opération rencontrés par les forces polonaises.

La solution 'Combat Staff Trainer' a été développée pour ajuster la préparation tactique des missions dans un environnement très représentatif pour le soldat. Le contrôle du scénario d'entraînement et des entités virtuelles participant à la mission est supporté par un logiciel d'Intelligence Artificielle (CGF - Computed Generated Forces). La solution inclut également une suite logicielle pour la préparation, le suivi et le débriefing des exercices d'entraînement. Ce CGF modélise finement le comportement des vecteurs terrestres, en tenant compte de éléments de terrain et de la situation tactique perçue. Des bases de données 2D et 3D du théâtre d'opération permettront la construction de scénarios en zones ouvertes et urbaines s'appuyant sur une variété de zones géographiques (montagneuse, désertique, côtière, etc.) et offriront une immersion totale aux entraînés.

Le Combat Staff trainer est un système éprouvé, déjà en service au sein de l'armée de terre française. Afin de répondre au mieux aux besoins des forces terrestres polonaises, il sera modernisé et ses fonctionnalités étendues.

Livré à 5 régiments des forces terrestres polonaises, chaque système pourra entraîner jusqu'à 38 élèves simultanément. Développé en France, l'ensemble des 5 systèmes sera progressivement livré d'ici 2 ans. Il sera déployé et soutenu par Thales Pologne au plus près des utilisateurs.