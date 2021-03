Thales fournira sa solution de détection des conflits aux contrôleurs aériens norvégiens

(Boursier.com) — A l'issue d'un appel d'offres international, Avinor Air Navigation Services, le prestataire de services de navigation aérienne norvégien, a choisi Thales pour son nouveau serveur Safety Nets. Cette technologie sera déployée dans les centres de contrôle du trafic aérien d'Oslo, Stavanger et Bodø, et s'intégrera à un environnement entièrement virtualisé.

S'appuyant sur le système TopSky-Safety Nets, composante centrale du produit Top Sky-ATC de Thales, leader du marché, cette technologie innovante assure une détection plus précoce des conflits et présente un taux d'alertes injustifiées inférieur aux autres filets de sécurité. Le système Thales aidera les contrôleurs aériens d'Avinor à assurer la sécurité du ciel norvégien. Il contribuera également aux efforts du prestataire de services de navigation pour lutter contre les changements climatiques et environnementaux et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Après la mise en service de la solution TopSky-Safety Nets, Thales assurera la maintenance et des services de support pendant au moins cinq ans.

Fondée sur un algorithme multi-hypothèses unique, la solution Thales améliorera l'efficacité de l'espace aérien en aidant à faire face à l'intensification du trafic ces prochaines décennies. Répondant à des impératifs de sécurité stricts, TopSky-Safety Nets respecte rigoureusement les spécifications d'Eurocontrol s'appliquant aux filets de sécurité. La solution Thales offre la gamme de fonctionnalités la plus étendue du marché. Elle aidera Avinor à améliorer encore ses performances de sécurité.

Avinor Air Navigation Services rejoint ainsi plus de 40 prestataires de services de navigation aérienne dans le monde ayant déjà choisi TopSky-Safety Nets pour leurs centres ATC.