Thales finalise l'acquisition d'AAC aux Etats-Unis

(Boursier.com) — TDSI , filiale de Thales, vient de finaliser l'acquisition d'Advanced Acoustic Concepts (AAC), la société commune partagée avec Leonardo DRS. Les conditions financières de la transaction ne sont pas communiquées.

Basé aux Etats-Unis, TDSI intervient auprès de la défense, des autorités fédérales et sur les marchés commerciaux comme systémier de l'armée américaine, en proposant des solutions innovantes pour les systèmes tactiques terrestres, pour l'aéronautique et l'avionique, dans le domaine naval et maritime, et la sécurité. Cette filiale de Thales opère dans le cadre d'un contrat de mandataire approuvé par le ministère américain de la Défense, de façon à limiter toute défiance liée à la participation, au contrôle ou à l'influence de l'étranger (PCIE).

Dotée d'un portefeuille technologique largement reconnu, TDSI sert de passerelle, s'appuyant sur les solutions éprouvées de Thales du monde entier -par exemple les systèmes de gestion de combat, les radars aéroportés, navals et terrestres, les viseurs de casque, les fusées de missiles et les senseurs pour le champ de bataille- pour répondre aux impératifs américains.

Aux Etats-Unis, AAC est l'un des principaux acteurs techniques en matière de sonars avancés, d'entraînement et de systèmes de gestion des connaissances. L'entreprise fournit des solutions de modernisation à la Marine américaine par le biais d'un modèle d'insertion technologique de systèmes, et d'un cadre commercial, ouverts.

Avec AAC, TDSI étendra sa présence industrielle et en ingénierie sur le marché de la défense aux Etats-Unis, en renforçant ses équipes et ses capacités sur le territoire américain.

Avec plus de 200 salariés, AAC a généré en 2021 un chiffre d'affaires de 80 millions de dollars (environ 70 millions d'euros).