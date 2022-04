Thales : extension du contrat de métro de Montréal

(Boursier.com) — La Société de transport de Montréal (STM) a attribué à Thales une extension de contrat pour fournir les nouveaux systèmes d'enclenchement informatisés à 8 stations de métro supplémentaires. Cette implémentation complètera la mise à jour de toutes les lignes du système de transport de Montréal.

Le contrat initial, attribué à Thales en 2018, prévoyait le remplacement des équipements de signalisations dans 8 stations et dépôts, permettant à la STM de maintenir la qualité de service en renouvelant ses infrastructures existantes. Avec cette extension de contrat, Thales fournira une technologie innovante pour un total de 16 stations/dépôts, offrant ainsi à la STM d'améliorer ses équipements de signalisation tout en restant à la pointe de la technologie.

Ce projet vise à améliorer l'infrastructure technologique du métro de Montréal, tout en prenant en compte les développements futurs du réseau. "Cette extension de contrat renforce notre collaboration avec la STM et démontre notre engagement à soutenir les ambitions du métro de Montréal grâce à nos solutions technologiques. Notre présence locale au Québec assurera un soutien à long terme à la STM et à ses passagers", Alcino De Sousa, Vice-Président et Directeur Général des activités de signalisation ferroviaire urbaine chez Thales.