Thales / Eve UAM : un partenariat de développement d'avions eVTOL

(Boursier.com) — Eve UAM LLC -une société d'Embraer- et Thales se sont associés pour soutenir le développement de l'avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) d'Eve au Brésil. Ce partenariat stratégique porte sur une série d'études conjointes d'une durée de 12 mois sur la faisabilité technique, économique et évolutive d'un avion 100% électrique.

Dans le cadre de ce partenariat dont les études ont été engagées en janvier 2022, Thales apportera son expertise dans le développement de systèmes avioniques, électriques, de commandes de vol, de navigation, de communication et de connectivité.

Le centre spatial technologique de Thales, à São José dos Campos, et le centre d'avionique récemment ouvert, à São Bernardo do Campo, fourniront un soutien aux équipes d'Eve et d'Embraer travaillant sur le projet. Elles s'appuieront également sur les ingénieurs de Thales de France, du Canada et des Etats-Unis.