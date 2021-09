Thales et Weibel Scientific signent un accord de coopération

(Boursier.com) — A l'occasion des Journées danoises de l'industrie organisées à l'Ambassade du Danemark à Paris, Thales et Weibel Scientific viennent de signer un accord permettant à Thales d'enrichir son portefeuille de la toute nouvelle famille de radars haute performance Xenta conçue pour les missions terrestres à courte portée.

Cette coopération allie le solide positionnement international de Thales dans ce domaine et la supériorité des radars Doppler de Weibel pour offrir le meilleur produit du marché. Elle renforcera les activités des deux partenaires en leur ouvrant de nouvelles opportunités d'offrir aux forces armées la solution qu'elles attendaient. En particulier, Thales proposera pour les forces de défense terre-air de l'armée danoise une solution commune intégrant le radar Xenta-M5 de Weibel dans sa solution GBAD avancée.

La nouvelle collaboration instaurée entre Thales et Weibel Scientific pose un jalon pour les futures relations commerciales européennes entre les industriels de la défense danois et français. Elle souligne la volonté de Thales d'investir localement dans les pays par le biais de collaborations et de partenariats industriels. Cette démarche s'inscrit en outre dans le droit fil de la nouvelle stratégie de l'industrie de la défense danoise.

"Avec l'intégration des radars Doppler de pointe de Weibel Scientific, Thales, qui figure parmi les leaders des solutions de défense, renforcera son portefeuille dans le segment terrestre à courte portée. Nous sommes ravis de cette opportunité de développer notre expertise commune au service de nos clients", Serge Adrian, vice-président exécutif des activités Radars de surface, Thales.