Thales et Trust Bank lancent la carte de paiement 'Ocean Plastic' à Singapour

(Boursier.com) — En septembre 2023, Trust, première banque en ligne de Singapour, a fêté son 1er anniversaire avec plus de 600.000 clients, devenant l'une des banques en ligne à la croissance la plus rapide au monde. Avec pour objectif de minimiser son impact sur l'environnement, Trust collabore avec Thales pour proposer à ses clients singapouriens des cartes de paiement 'Ocean Plastic'.

Conçue pour une clientèle diversifiée et soucieuse de l'environnement, la carte est composée à plus de 70% d'un matériau premium, l'Ocean Plastic de l'ONG 'Parley for the Oceans', ce qui en fait l'une des cartes les plus respectueuses de l'environnement disponibles sur le marché.

Les cartes de paiement Ocean Plastic de Thales sont en effet fabriquées à partir de PET, un plastique utilisé dans des produits tels que des bouteilles à usage unique, récupéré dans les zones côtières polluées puis recyclé. Chaque carte contient l'équivalent d'environ une bouteille en plastique. Les cartes sont confectionnées au plus près du client, à l'aide de la technologie de pointe de Thales au Manufacturing Competence Centre à Singapour, le plus grand centre de fabrication multi-modules du groupe Thales dans le monde. Les cartes sont également entièrement certifiées par les schémas de paiement, sur la base de processus de fabrication respectueux de l'environnement, notamment aux normes de certification ISO 14001 et 50001.

Les processus mis en place par Thales permettent de minimiser l'impact environnemental de la carte à chaque étape, de la consommation des ressources au traitement des déchets de production, en passant par les émissions pendant la fabrication.