Thales et TC Electric s'associent pour améliorer la ponctualité du métro de New York

(Boursier.com) — Thales et TC Electric s'associent pour améliorer la ponctualité du métro de New York, entre Brooklyn et le Queens. En effet, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) a octroyé à Crosstown Partners, consortium entre Thales et TC Electric (TCE), un contrat portant sur le déploiement du système de signalisation CBTC (Communications-Based Train Control) SelTrac, et la modernisation associée du système de signaux, des voies et des équipements auxiliaires, tels que les communications.

L'octroi à Thales du contrat de maintenance, qui couvre le maintien en condition opérationnelle et le support permanent, donne à la MTA/NYCT l'assurance d'une très grande fiabilité du système CBTC pendant de longues années. Thales assurera la maintenance du système dans le cadre d'un contrat de service sur 25 ans

La Crosstown Line, longue de 16 km, relie les arrondissements de Brooklyn et du Queens, et dessert 21 stations. Avant la pandémie, elle transportait des dizaines de milliers de voyageurs par jour.