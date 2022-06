Thales et Syrlinks vont développer des horloges quantiques de nouvelle génération

(Boursier.com) — Thales et la PME rennaise Syrlinks signent un contrat de plusieurs années avec la Direction Générale de l'armement pour développer des horloges atomiques de nouvelle génération, très compactes et de haute performance.

Baptisées Chronos, ces horloges quantiques seront utilisables dans un grand nombre d'applications civiles ou de défense. Leur très haute stabilité -moins d'une seconde de décalage sur plusieurs dizaines de milliers d'années- permettra aux systèmes électroniques de défense de s'affranchir des signaux GNSS (Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellites - GPS, Galileo...) lorsque ce signal n'est plus disponible, par exemple lorsqu'il est volontairement brouillé.

Cette filière industrielle d'excellence assurera la souveraineté technologique de la France dans le domaine du positionnement, du guidage, et de la navigation sans système de positionnement satellite ainsi que dans celui des télécommunications militaires chiffrées et sécurisées. Les horloges Chronos seront aussi utilisables dans le domaine civil : synchronisation des réseaux 5G, dans les transports, et l'énergie. Elles offriront aussi aux clients français et internationaux de nouvelles fonctionnalités pour un compromis prix/ performances. La technologie GNSS fournit en effet la référence de temps pour toutes les infrastructures critiques qui deviendraient rapidement inopérantes sans celle-ci : réseaux 4G/5G, Internet, transports aériens ferroviaire, réseaux d'énergies, transactions bancaires mondiales, trading haute-fréquence, satellites, etc. Cette ultra-dépendance impose la mise en place de systèmes de secours permettant de maintenir opérationnelles nos infrastructures civiles et militaires en cas de disparition ou d'indisponibilité du signal.