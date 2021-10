Thales et Streamwide renforcent la sécurité des radiocommunications 4G/5G des forces civiles

(Boursier.com) — Pour accompagner les forces de secours et de sécurité dans leurs missions, Thales et Streamwide renforcent la sécurité de leurs radiocommunications critiques avec une solution souveraine commune. La confidentialité et l'intégrité de l'ensemble des communications des forces seront garanties, sur le terrain ou depuis les postes de commandement, grâce au serveur de gestion de clés de chiffrement (KMS) de Thales, associé à la solution de communication 'Team on Mission' de Streamwide.

Partenaires de longue date, Thales et Streamwide, leaders des communications critiques en France, s'associent de nouveau pour renforcer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des radiocommunications critiques pour les forces de secours et de sécurité mais aussi pour les opérateurs d'infrastructure vitale. Avec cette solution 100% développée et maîtrisée en France, les forces de secours et de sécurité pourront désormais déployer des réseaux privées 4G et 5G sachant que la confidentialité et l'intégrité de leurs communications seront garanties.

Thales apporte la brique essentielle dans le renforcement de la sécurité et de la confidentialité de ces communications grâce à son serveur KMS (Key Management Server) souverain. Le KMS Thales fournit les clés de chiffrement de bout en bout des communications de groupe et la clé permettant de les transporter de façon ultrasécurisée vers l'ensemble des terminaux impliqués dans une communication de groupe donnée. La souveraineté de la solution KMS est garantie car la totalité des éléments (hardware, logiciel, algorithmes de cryptographie sur base de courbes elliptiques...) est intégralement maîtrisée par Thales et offre un niveau de sécurité et de confidentialité inégalé pour les communications critiques.

La solution a été développée en partenariat avec Streamwide avec son application Team on Mission. Team on Mission est la solution de nouvelle génération conçue pour relever les défis d'un environnement de sécurité publique exigeant. Team on Mission offre le MC Voix, MC Data, MC Vidéo ainsi que des services de localisation, tous regroupés dans une seule et unique plate-forme. Il permet une transition en douceur du PMR au MCPTT via les réseaux LTE 4G/5G tout en garantissant la fiabilité, l'interopérabilité et la résilience.

L'association des composants des deux partenaires offre une solution MCS globale avec une richesse fonctionnelle et un niveau de sécurité de bout en bout inégalés au service des missions les plus critiques.

La solution KMS Thales est conforme au dernier standard 3GPP, son intégration à la solution Team on Mission de Streamwide, sera prochainement validée.