Thales et SoyYO renforcent l'authentification sans mot de passe des entreprises colombiennes

(Boursier.com) — Thales étend sa collaboration avec SoyYo, fournisseur d'identité numérique pour les entreprises en Colombie, en lançant les clés d'accès FIDO2 pour l'authentification sans mot de passe. Ce déploiement permettra à des millions de Colombiens de se connecter à leurs identités numériques et d'accéder à des services numériques sans avoir à saisir de nom d'utilisateur, ni de mot de passe.

Avec les clés d'accès, l'identité de l'utilisateur est désormais vérifiée grâce à la biométrie ou à un code d'appareil, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter rapidement et en toute sécurité. Chaque clé d'accès se compose d'une paire de clés, dont l'une reste stockée dans un format chiffré sur l'appareil, le protégeant ainsi en cas de violation de données.

Pour les entreprises proposant des services numériques, les clés d'accès offrent de multiples avantages : un meilleur taux de réussite de connexion ; une réduction des temps de connexion ; une sécurité renforcée ; des coûts d'exploitation réduits.

Thales Gemalto IdCloud fait partie de la plateforme d'identité OneWelcome de Thales, qui fournit une authentification sans mot de passe grâce à deux types de clés d'accès. Thales Gemalto IdCloud est un service basé sur le cloud qui permet aux clients de combiner la vérification d'identité, l'authentification forte du client (SCA) et la gestion des risques pour sécuriser l'intégration et l'accès au sein d'une seule et même plateforme.