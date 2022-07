Thales et SMRT Trains signent un contrat de services de signalisation à Singapour

(Boursier.com) — SMRT Trains et Thales, avec l'appui de l'autorité du transport terrestre de Singapour (LTA), ont signé un contrat visant à renforcer la fiabilité et la disponibilité de la solution de signalisation CBTC SelTrac de Thales pour les lignes Nord-Sud et Est-Ouest du pays.

Dans le cadre de l'accord signé, outre la fourniture de pièces de rechange et d'un service de réparation, Thales a pour mission de renforcer la cybersécurité et de gérer les obsolescences du système de signalisation existant.

Ce contrat de services et de soutien à long terme permettra à SMRT Trains de continuer à garantir des trajets sûrs et fiables aux millions d'usagers quotidiens pendant les 11 prochaines années, à savoir jusqu'en 2033.

La signature de ce contrat témoigne de l'engagement de Thales et de SMRT Trains à garantir, au fil des ans, des trajets sûrs et fiables aux usagers empruntant quotidiennement le réseau ferroviaire de Singapour. Le système de signalisation CBTC SelTrac de Thales est entré pour la première fois en service en 2017 sur les lignes Nord-Sud et Est-Ouest et a, depuis, amélioré la fiabilité du système de signalisation ainsi que l'expérience des passagers.