Thales et SAAB signent un accord autour de la gestion du trafic aérien à Singapour

(Boursier.com) — Saab et Thales ont annoncé aujourd'hui, à l'occasion du Singapore Airshow 2024, la signature d'un protocole d'accord (MoU) afin de contribuer à l'innovation et à la modernisation à long terme de l'infrastructure de la gestion du trafic aérien de Singapour.

Saab et Thales possèdent des portfolios de produits complémentaires qui, combinés, forment une fondation robuste pour conduire le développement de la gestion du trafic aérien (ATM) à Singapour et de sa région. Chacune des deux entreprises se positionne comme leader dans l'automatisation des tours de contrôle et des tours digitales (Saab), dans les systèmes et architectures de gestion de trafic aériens avancés (Thales), ainsi que dans le soutien et la maintenance ATM.

Le partenariat implique la collaboration entre la "Integrated Digital Tower Suite (I-DTS)" de Saab, un système automatisé à la pointe de la technologie intégrant la tour de contrôle de Saab radar de contrôle de vol r-TWR de l'entreprise et la plateforme OpenSky Platform signée Thales. Cette collaboration innovante vise à établir une architecture commune en connectant l'I-DTS de Saab et la solution TopSky de Thales - système de contrôle de la circulation aérienne - ? en plus d'autres systèmes aéroportuaires offrant ainsi une fondation robuste à une véritable architecture ouverte à partir de 2030.