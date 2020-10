Thales et Nexter équiperont les bâtiments de la Marine nationale d'une nouvelle génération d'artillerie

Thales et Nexter équiperont les bâtiments de la Marine nationale d'une nouvelle génération d'artillerie









Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Le système RAPIDFire développé par le GME Thales et Nexter a été choisi par la Direction générale de l'armement (DGA) afin d'équiper de prochains bâtiments de la Marine nationale d'une nouvelle artillerie. Il répond à des besoins de défense très courte portée des Forces armées. Il s'agit d'un système d'artillerie de nouvelle génération, multi menaces (air et surface) et multi milieux (terre et naval), dont le coût d'engagement est adapté à celui des menaces comme les drones aériens et de surface, les avions légers et les missiles.

En effet, le RAPIDFire est un système d'arme de grande précision grâce à son viseur optronique intégré sur la tourelle, ses algorithmes de conduite de tir performants, son canon et son système de gestion automatique des munitions permettant la meilleure réactivité et une efficacité optimale pour l'opérateur. Le RAPIDFire intègre le canon de 40 mm développé par CTAI, la filiale internationale de Nexter Systems et BAE Systems. Le système a la capacité d'utiliser toute la gamme de munitions développées dans le cadre des programmes terrestres et est prédisposé pour utiliser une future munition dite " intelligente " A3B (Anti-Aerial AirBurst).

Le groupement momentané d'entreprises (GME) formé par Nexter et Thales pour le RAPIDFire s'inscrit dans la continuité du partenariat étroit initié par les deux groupes il y a 10 ans. Aujourd'hui, le programme est en phase de développement. Suivront ensuite la qualification, la production et la livraison de systèmes d'armes dans les forces, dont le premier exemplaire sera livré en 2022.

Développé dans une approche surface-air permettant l'utilisation à la mer mais également depuis la terre, le marché prévoit également une option pour préparer une future utilisation sur porteur terrestre. Le RAPIDFire, véritable solution interarmées, sera ainsi un système canon susceptible d'équiper les forces navales, terrestres et aériennes.