Thales et LuxCarta signent un partenariat de cartographie et de renseignement militaire par intelligence artificielle

Thales et LuxCarta, entreprise spécialisée dans les produits géospatiaux dérivés de l'imagerie spatiale, s'associent pour proposer des solutions de renseignement et de cartographie militaire optimisées grâce à l'Intelligence Artificielle (IA).

L'accord de partenariat entre Thales et LuxCarta vise à obtenir rapidement des données géospatiales précises, facilitant la prise de décisions opérationnelles. Or, LuxCarta est à la pointe dans le domaine de l'IA pour l'élaboration de solutions géospatiales grâce à sa plateforme BrightEarth. L'entreprise produit en très peu de temps des données cartographiques à très grande échelle pour répondre aux besoins de ses marchés civils. Thales a transposé ce savoir-faire au secteur de la défense et l'a intégré dans ses chaînes de production cartographique et ses systèmes de renseignement militaire.

Pour le renseignement et la cartographie militaire, l'IA est utile en particulier pour la photo-interprétation. Elle détecte, interprète et numérise automatiquement les bâtiments, les réseaux routiers, les obstacles, les véhicules... En automatisant certaines tâches répétitives, l'IA fait gagner du temps lors de la production de cartes et permet aux équipes de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.

Cet accord renforce le partenariat informel déjà en place entre les deux sociétés depuis 2020.