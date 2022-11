Thales et Knorr-Bremse vont collaborer à l'automatisation du fret ferroviaire

(Boursier.com) — Knorr -Bremse, leader mondial dans les systèmes de freinage et autres systèmes critiques pour les véhicules ferroviaires et utilitaires et Thales ont signé un protocole d'accord de partenariat (MoU) visant à coopérer au développement de solutions de conduite automatique (ATO) pour les trains de marchandises et de voyageurs tractés par locomotive. Thales et Knorr-Bremse entendent accroître l'efficacité, la compétitivité et la flexibilité du secteur du fret ferroviaire en mettant en oeuvre des fonctionnalités numériques automatisées. En combinant ensemble leur expertise dans le domaine de la conduite automatique des trains (ATO), Thales et Knorr-Bremse visent à développer des fonctions automatisées dans le cadre du projet dit de 'Train fret digital' (DFT).

La conduite automatique des trains aidera les conducteurs dans leur travail quotidien et contribuera par ailleurs à lutter contre la pénurie de personnel qui menace le secteur, tout en améliorant l'efficacité, la ponctualité et la compétitivité du fret. La conduite automatique des trains (ATO) apportera de multiples avantages au secteur du fret ferroviaire. Il s'agira notamment de gains d'efficacité et de capacité, d'économies d'énergie, d'améliorations des performances et d'une meilleure ponctualité. Ce dernier aspect (heure d'arrivée prévue) dépend d'une conduite fluide des trains, basée sur des facteurs tels que les caractéristiques de la voie, la topographie et le trafic environnant, ainsi que sur des paramètres spécifiques au train tels que la charge, qui influence les performances de traction et de freinage.

Alors que nombre de ces paramètres sont à l'heure actuelle contrôlés manuellement, l'introduction de fonctions numériques et automatisées améliorera considérablement leur suivi et leur utilisation. Grâce aux données en temps réel, basées sur des capteurs, il sera notamment possible de fournir des informations intelligentes aux conducteurs des trains et d'élaborer des stratégies de conduite optimales. Par conséquent, l'interaction intelligente de l'expertise des deux sociétés sera cruciale. En particulier dans les flottes existantes, la conduite automatique des trains aidera les conducteurs dans leur travail quotidien. Elle contribuera également, entre autres avantages, à lutter contre la pénurie de personnel qui menace le secteur du fret ferroviaire.