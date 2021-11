Thales et IER fourniront les systèmes billettiques des 4 nouvelles lignes automatiques du Grand Paris Express

(Boursier.com) — La Société du Grand Paris a lancé un appel d'offre pour les systèmes de billettique qui viendront équiper les 4 nouvelles lignes de métro automatique. Le groupement Thales - IER a été sélectionné pour la réalisation des systèmes billettiques des lignes 15, 16, 17 et 18 du métro du Grand Paris Express. Avec près de 200 km de lignes et la création de 68 nouvelles gares, le métro du Grand Paris Express est le plus grand chantier de transport en Europe, visant à doubler la taille du réseau du métro.

Ce contrat prévoit les études et les fournitures des nouveaux équipements de ventes et de validation mais également leur intégration à l'écosystème billettique d'Ile-de-France Mobilités. Il comprend également la maintenance et l'évolution de ces solutions en support aux futurs opérateurs de transports de ces nouvelles lignes et de leur autorité Île-de-France Mobilités. Toutes ces nouvelles infrastructures critiques sont cyber-sécurisées. Cette infrastructure permettra à terme de relier les principaux points de vie et d'activités de la banlieue francilienne sans passer par Paris et devrait bénéficier aux 3 millions de voyageurs quotidiens attendus sur ces lignes. Le design de ces équipements a été confié à l'Agence Patrick Jouin ID, en charge de la conception et du suivi de la réalisation de l'ensemble des équipements et mobiliers installés en gare.

Les systèmes billettiques des 4 lignes du Grand Paris Express seront équipés pour traiter les titres sans contact, marquant une nouvelle étape dans la disparition du ticket cartonné à bandes magnétiques. Près de 500 machines de ventes (automates ou guichets), et pas moins de 1.200 portillons d'accès seront installés.

La mise en service des gares s'échelonnera de 2024, pour l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, jusqu'à 2030 pour les derniers tronçons.