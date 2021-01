Thales et H3 Dynamics ont testé à Singapour un système autonome de suivi de drones

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En décembre 2020, H3 Dynamics et Thales ont testé conjointement à Singapour un système autonome de suivi en temps réel de drones en milieu urbain. L'essai a été effectué avec le chargeur de drone autonome DBX de H3 Dynamics, associé à un drone enregistré électroniquement et identifié par le système d'identification à distance de Thales, le tout géré et surveillé par la solution Thales de gestion de drones dans l'espace aérien. Le suivi sûr des opérations de drones en milieu urbain, hors de portée de vue, devrait donc devenir possible très prochainement.

L'ambition croissante de Singapour d'être une Smart Nation devrait accélérer l'adoption de la technologie IoT (internet des objets) pour gérer un espace aérien urbain de plus en plus complexe. Il s'agit de donner aux opérateurs de drones et aux autorités de l'espace aérien civil les moyens de surveiller en temps réel, avec précision et efficacité, le trafic de drones en milieu urbain dense, tout en assurant la sûreté et la sécurité des citoyens.

En s'appuyant sur de nouvelles formes d'IoT et dans le contexte de l'initiative Smart Nation, la start-up singapourienne H3 Dynamics travaille avec des organismes publics et des entreprises sur la digitalisation de bout-en-bout de divers processus de maintenance et de suivi. L'un des premiers cas d'usage est l'inspection des façades de gratte-ciel à l'aide de drones équipés de caméras thermiques HD. Or, la demande d'inspections de sécurité ne cesse de croître, en particulier pour les milliers de gratte-ciel des mégapoles asiatiques. Il va donc falloir rapidement donner aux drones, jusque-là pilotés par quelques experts, les moyens d'effectuer leurs missions en mode autonome. Ayant déjà anticipé cette problématique d'évolutivité il y a 5 ans, H3 Dynamics a développé pour les drones des systèmes de recharge et des plates-formes d'échanges de données totalement autonomes. Les premiers ont été installés à Singapour et un peu partout dans le monde pour procéder à un test initial.

Ayant pour ambition de créer une norme mondiale d'automatisation des drones, H3 Dynamics a décidé il y a 2 ans de nouer un partenariat avec le centre R&D de Thales à Singapour. L'objectif était de combiner sa solution de bout-en-bout avec la technologie Thales la plus avancée de surveillance du trafic aérien des drones, fruit de décennies d'expérience en matière de sécurité de la navigation commerciale.

La démonstration effectuée en décembre à Singapour à titre d'essai devant les parties prenantes clés a illustré divers scénarios de vol en situation réelle avec contraintes opérationnelles, notamment plusieurs écarts par rapport au géorepérage et aux missions. Le drone équipé du système Thales de suivi d'identification à distance était contrôlé en temps réel par la solution Thales de gestion des drones dans l'espace qui permet le fonctionnement autonome des drones quand ils sont hors de portée de vue. Cette solution, qui garantit la conformité des opérations de drones aux règlements en vigueur et aux plans de vol stipulés, facilite la gestion de l'espace aérien de faible altitude pour le rendre fiable, sûr et sécurisé. Conforme aux normes d'ASTM International & d'ASD-STAN, le système Thales de suivi d'identification à distance pèse moins de 70 grammes. Il est doté des fonctions Network remote ID via le LTE et Direct Remote ID via le Wi-Fi/bluetooth. Il sert de balise permettant aux autorités d'enregistrer, identifier, contrôler et suivre en temps réel le trafic de drones. Il est la partie visible d'un écosystème IoT complet, qui comprend notamment l'accès à un serveur web basé sur le cloud et une application mobile avec laquelle les opérateurs de drones peuvent également suivre en temps réel leur propre flotte de drones. Toutes les communications sont cybersécurisées de bout-en-bout afin de garantir la confidentialité des données.

Thales et H3 Dynamics collaborent depuis 2018 dans le but de rendre l'automatisation des drones sûre et transparente, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire du trafic aérien des drones, levier majeur de l'avenir de la mobilité aérienne urbaine.