(Boursier.com) — Thales et Google renforcent leur partenariat afin d'améliorer les capacités confidentialité et de protection de la vie privée de Google Workspace. Thales annonce aujourd'hui l'intégration de ses solutions CipherTrust Manager et SafeNet Trusted Access au chiffrement de la partie clients de Google Workspace (dont la version beta sera bientôt disponible). Grâce aux capacités renforcées de gestion des clés et de protection des identités, les clients bénéficient d'une plus grande conformité réglementaire et d'une propriété des données améliorée en leur permettant de conserver la propriété des clés utilisées pour chiffrer des documents Google Workspace. Par ce partenariat avec Google, Thales offre ainsi davantage de confidentialité et de protection de la vie privée aux utilisateurs finaux de Google Workspace.