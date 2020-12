Thales et Google Cloud s'associent

(Boursier.com) — Thales annonce une nouvelle collaboration avec Google Cloud, qui devrait accélérer la capacité des entreprises à migrer en toute sécurité des données sensibles entre des infrastructures informatiques à base de clouds publics, hybrides et privés. Ensemble, les deux sociétés offriront de nouvelles fonctionnalités permettant aux équipes de sécurité des entreprises de posséder et de contrôler leurs clés de cryptage tout en contribuant à répondre aux exigences réglementaires accrues, le tout en supportant des environnements de travail de plus en plus répartis. S'appuyant sur de nombreuse années d'innovation et de sécurité du cloud, Thales et Google Cloud permettront à leurs clients de profiter de tout le potentiel du Google Cloud pour les charges de travail sensibles, tout en bénéficiant de la gestion des clés externes indispensable pour contrôler et sécuriser les données dans les cloud hybrides.