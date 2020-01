Thales et GE concluent un partenariat en cybersécurité pour l'électricité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Thales et GE s'unissent pour promouvoir la cybersécurité auprès des producteurs d'électricité. En effet, quelques mois après la publication du Cyberthreat Handbook de Thales, un 'who's who' des principaux groupes de hackers qui listaient le secteur de la production d'électricité comme l'un des plus menacés, Thales et GE Steam Power signent un accord de collaboration afin de fournir une série de solutions en cybersécurité aux exploitants de centrales électriques.

Cet accord, signé le 28 janvier 2020, au Forum International de la Cybersécurité (France), réunit les 40 ans d'expertise de Thales en cybersécurité et le savoir-faire de GE dans le secteur de l'électricité.

Ensemble, les deux partenaires accompagneront les acteurs du secteur pour leur permettre de se protéger contre les risques informatiques en leur fournissant un service d'analyse technique des cybermenaces, un socle de formation commun et une large gamme de solutions informatiques.

Grâce à ce partenariat, Thales et GE s'associent pour proposer une formation commune aux clients exploitant une ou plusieurs centrales électriques.

Dans le cadre de cet accord, GE a déjà installé des équipements au Centre National d'Exploitation Numérique (NDEC), créé par Thales et le gouvernement gallois pour le développement et l'éducation dans le domaine de la cybersécurité et du numérique, afin de réaliser des scénarii de cyber-attaques et imaginer comment y répondre en utilisant le Cyber Range de Thales et le matériel de GE.