Thales et Drone XTR concluent un partenariat pour la détection de drones

(Boursier.com) — Près de 2.500.000 drones ont été immatriculés en France en 2021. Leur prolifération dans l'espace aérien pose des enjeux de sécurité pour éviter des accidents, voire des actes de malveillance. Dans le cadre de l'effort consenti par la France à la sécurisation de son espace aérien, Thales et Drone XTR ont signé un protocole d'accord (MoU) pour fournir une solution intégrée de détection de drones.

En tant qu'entreprise industrielle majeure, Thales collabore avec la start-up française Drone XTR pour fournir à ses clients une solution de pointe, évolutive et agile. Drone XTR est une entreprise nationale, qui développe depuis 10 ans un savoir-faire d'excellence dans le domaine des drones utilisant la détection de signal électronique, permettant ainsi la détection de la plupart des drones émetteurs de signal. Couplée à la solution TopSky - UAS de Thales, cette offre permet aux utilisateurs de discriminer les vols autorisés et non autorisés, mais également de localiser le pilote. Cette solution est capable de détecter les intrusions de drones, de transmettre des informations (preuve numérique et position du pilote) afin d'alerter les autorités compétentes pour neutraliser la menace.

Dans le cadre de cet accord, Thales et Drone XTR travailleront également ensemble pour poursuivre des opportunités commerciales dans le domaine de l'UTM (Unmanned Traffic Management) et de la surveillance.