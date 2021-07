Thales : et de sept !

Crédit photo © Q. Reytinas / THALES

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Thales s'adjuge 2% à 90 euros, sur un sommet d'un an. Le titre du groupe d'électronique et de Défense continue à être recherché à l'approche de sa publication semestrielle, le 23 juillet prochain. Il aligne d'ailleurs une septième séance consécutive dans le vert ce matin. Oddo BHF estime que cet évènement devrait à minima permettre de resserrer vers le haut la fourchette des objectifs annuels de revenus (entre 17,1 et 17,9 MdsE contre 17,748 MdsE pour la médiane du consensus FactSet) et de marge EBIT (entre 9,5% et 10% contre 9,8% pour le consensus). Le broker table en effet sur un semestre solide à tous niveaux. Au-delà des résultats, l'analyste sera attentif aux commentaires concernant le redressement de l'aéronautique civile ainsi que l'évolution du portefeuille (cession et acquisition).

Le courtier est à 'surperformance' sur le dossier avec un objectif de 97 euros. Selon lui, le titre offre toujours un profil très attirant avec une croissance vigoureuse traduite par un TMVA 2021/2023 du BPA de 13,4%, une génération de cash solide avec un FCF yield de 7% en 2022, et une valorisation séduisante puisque le titre se traite sur un PE 12m glissant de 13,8x, 14% en deçà de sa moyenne 5 ans de 16,1x mais surtout 23% inférieur au niveau de valorisation connu dans la période où la société était capable de générer une croissance du CA mid-single digit, période dans laquelle nous entrons à nouveau...