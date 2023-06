Thales et DCI s'associent dans la formation au renseignement d'origine image

(Boursier.com) — Thales et le groupe Défense Conseil International (DCI) s'associent dans le domaine de la formation au renseignement d'origine image. Ce mercredi, les deux groupes ont signé un accord de partenariat portant sur la formation dans le renseignement d'origine image. Ce partenariat permet une complémentarité entre les formations techniques réalisées par Thales et les formations opérationnelles mises en oeuvre par le Groupe DCI, en s'appuyant notamment sur la solution SAIM (Système d'Aide à l'Interprétation Multi-capteurs) de Thales.

L'imagerie est l'une des sources privilégiées du renseignement, pour connaître et comprendre les situations de crise et de conflit. En tant que partenaire industriel de confiance pour l'intégration des systèmes de défense, Thales propose le SAIM (Système d'Aide à l'Interprétation Multi-capteurs) un système complet de ROIM (Renseignement d'Origine IMage), éprouvé et performant, au service de tous les acteurs du renseignement.

L'accord signé par Thales et DCI, l'opérateur du transfert de savoir-faire des armées françaises au profit des pays partenaires de la France, permettra au groupe DCI de proposer une offre de formations pour les interprètes images étrangers avec un outil ROIM à l'état de l'art. Ce partenariat couvre la formation technique et opérationnelle des personnels des pays partenaires, l'assistance, le conseil et le soutien aux utilisateurs. Il prévoit également la participation de Thales à des présentations systèmes lors de formations utilisateurs et l'étude d'opportunités pour l'élaboration d'offres communes.

Cette alliance permet aux deux groupes d'enrichir mutuellement leur offre et de répondre au mieux aux besoins des armées partenaires en les formant sur une solution à l'état de l'art représentant le savoir-faire français en matière de renseignement d'origine image.