Thales et CS Groupe remportent un contrat avec la DGA pour la fourniture d'un système de lutte anti-drones

(Boursier.com) — Thales et CS Group ont annoncé ce lundi dans un communiqué commun qu'un consortium qu'ils conduisent a remporté un contrat de 350 millions d'euros sur onze ans auprès du ministère français des Armées pour la fourniture d'un système de lutte anti-drones, baptisé Parade.

Le consortium "a été notifié par la Direction générale de l'armement (DGA) pour la réalisation et le déploiement de la capacité de lutte anti-drones Parade d'un montant global de 350 millions d'euros sur une durée de 11 ans, dont 33 millions fermes à date". Ce système permettra notamment de renforcer la sécurité lors de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques en 2024.