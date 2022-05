Thales et CS Group notifiés par la DGA pour la lutte anti-drones en France

(Boursier.com) — Afin d'assurer une protection permanente des infrastructures critiques, Thales et CS Group associent des entreprises de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) française et européenne, pour réaliser une capacité de Protection déployAble modulaiRe Anti-DronEs (PARADE). Le marché, qui a fait l'objet d'un appel à concurrence européen lancé par la DGA, en 2021, vise à renforcer les capacités de lutte anti-drones mises à disposition des armées.

Au cours des 20 prochaines années, des millions de nouveaux drones circuleront dans l'espace aérien, créant un écosystème aéronautique extrêmement complexe et des défis importants en matière de sécurité. Pour faire face à cette menace en constante évolution, le consortium mené par Thales et CS GROUP déploie un système évolutif, modulaire et multi-missions de lutte anti-drones pour la protection des sites militaires, fixes ou projetés en opérations extérieures. Il pourra également être

utilisé par les armées pour contribuer à la protection des évènements, du public et des infrastructures civiles, notamment lors de grands rassemblements.

Le partenariat entre Thales et CS Group s'inscrit pleinement dans la logique des missions de dispositif particulier de sûreté aérienne (DPSA) qui visent à renforcer la protection d'événements sensibles. Le système PARADE apportera à ce dispositif des capacités supplémentaires de détection et d'intervention. A ce titre, PARADE contribuera à la sécurité de deux évènements sportifs mondiaux qui se dérouleront sur le territoire français et pour lesquels la lutte anti-drones est une priorité gouvernementale : la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

La première commande porte sur l'acquisition de 6 systèmes de lutte anti-drones PARADE. En intégrant des PME tricolores telles que CerbAir, Exavision et MC2 Technologies ainsi que l'entreprise néerlandaise Robin, le système PARADE apporte une aide à la décision et à la compréhension des situations complexes et pourra ainsi neutraliser des micro-drones et des mini-drones. Sont également intégrées au marché la formation des opérateurs, la maintenance et les évolutions sur le système et les équipements. En plus d'assurer une protection permanente et à 360o des sites où ils seront déployés, les systèmes PARADE sont également mobiles par la route, la mer ou les airs d'un site à l'autre, augmentant ainsi considérablement leur périmètre et leur rapidité d'action.

Les premiers systèmes PARADE seront livrés à la DGA moins de 1 an après le lancement du programme.