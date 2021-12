Thales et Aeronav accompagnent Haïti dans sa gestion de l'espace aérien

(Boursier.com) — Thales , leader mondial depuis plus de 50 ans des solutions ATM et Aeronav, expert en installation de projet, fourniront à Haïti des équipements de communication, de navigation, de surveillance, de météorologie et de gestion du trafic aérien.

Ces solutions permettront à Haïti de basculer de manière transparente dans une nouvelle ère de gestion de l'espace aérien moderne et sécurisé.

Ce contrat de 11 millions de dollars est financé par la Banque interaméricaine de développement et le gouvernement d'Haïti.