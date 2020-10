Thales : Ercom sécurise le télétravail du Ministère des Armées

Crédit photo © Etienne de Malglaive © THALES

(Boursier.com) — Face au contexte de la crise du Covid-19 et de la montée en charge exceptionnelle du télétravail, le Ministère des Armées a décidé d'accélérer le déploiement de solutions pour sécuriser les communications quel que soit le lieu de travail. En collaboration avec la Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information (DIRISI au sein du Ministère des Armées), Ercom, une société du Groupe Thales, a fourni la solution VPN Cryptosmart PC. Elle permet aux collaborateurs du Ministère de sécuriser les communications sur PC.

Ce nouveau volet de sécurité rejoint la solution Cryptosmart mobile, développée en partenariat avec Samsung, qui protège les communications et données des terminaux mobiles. L'offre Cryptosmart mobile et PC s'adresse à toutes les entités publiques et entreprises qui souhaitent sécuriser leurs communications et leurs échanges avec un niveau de sécurité très élevé pour garantir la confidentialité et l'intégrité de leurs données.

Plusieurs milliers de Cryptosmart PC ont d'ores et déjà été mis en place par le Ministère des Armées auprès de collaborateurs manipulant des données sensibles. Ercom accompagne d'ailleurs le Ministère des Armées et la Présidence de la République depuis 2016 pour la sécurisation des terminaux et des communications.