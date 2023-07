Thales équipera les SNLE d'une suite sonar de nouvelle génération

(Boursier.com) — Le ministère des Armées a renouvelé sa confiance en Thales pour permettre à la Marine nationale de conserver sa supériorité opérationnelle en matière de détection sous-marine. En effet, Thales s'est vu confier par la Direction générale de l'armement (DGA) le développement d'une nouvelle suite sonar pour le programme de réalisation des Sous-marins Nucléaires Lanceurs d'Engins (SNLE) de 3ème génération (3G) et le programme de modernisation des SNLE de 2ème génération (2G).

Cette nouvelle génération de suite sonar se démarque par de nombreuses ruptures technologiques. Dotée d'une multitude de capteurs toujours plus performants au sein de grandes antennes, et s'appuyant sur de puissants algorithmes de traitement de données massives (big data), cette suite sonar permettra d'assurer pour les dizaines d'années à venir, une parfaite maîtrise de la situation acoustique face à des menaces de plus en silencieuses. Elle permet ainsi de détecter, localiser et classifier toutes les menaces à courte, moyenne et longue distance.

Le contrat accordé par la DGA à Thales porte à la fois sur la conception et le développement de la suite sonar à bord du SNLE 3G et sur la conception détaillée jusqu'au déploiement de la suite sonar à bord du SNLE 2G.

La supériorité acoustique des sous-marins français pour les années à venir, s'appuiera sur l'ensemble des technologies de rupture dont Thales a la maîtrise. De nouveaux systèmes d'antennes de grande dimension, hébergeant un très grand nombre de capteurs, permettront d'atteindre des capacités de détection inégalées d'une grande précision.

Les 4 SNLE de la Marine nationale, regroupés au sein de la Force océanique stratégique (FOST), patrouillent pour assurer la permanence à la mer de la dissuasion nucléaire.